Позитив після трьох років таємних стосунків офіційно одружився з танцівницею Юлією Сахневич (фото)

Позитив та його кохана у стосунках понад три роки. Пара тривалий час приховувала свої відносини.

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Співак Олексій Завгородній, більш відомий як Позитив, вдруге офіційно одружився. Радісною звісткою пара поділилася у себе на сторінках в Інстаграмі.

Зокрема, мова йде про каблучки, які Олексій та його наречена Юлія Сахневич, засвітили на безіменних пальцях. Позитив опублікував у себе в історії спільне фото з коханою, яке підписав словами: "Хороші новини" з посиланням на публікацію їх спільної фотосесії. На оприлюднених світлинах пара показала романтичну та легку фотосесію, на якій вони вперше показали свої весільні обручки. Прокоментувала пара світлини коротко: "Кохаю (емодзі у вигляді обручки)". Вочевидь таким чином пара повідомила про те, що вони тепер офіційно чоловік та дружина.

Однак коли саме пара узаконила свої стосунки вони не розповіли, так як і те, чи святкуватимуть своє весілля.

Варто зазначити, що Олексій Завгородній раніше вже був одружений. Його дружиною тоді була українська дизайнерка Анна Андрійчук, якій сьогодні приписують роман з продюсером та репером Олексієм Потапенком. Сам же Позитив заявив, що нічого про це не знає.

Олексій та Анна офіційно були одружені протягом 8 років. Вже у 2021 році вони повідомили про розставання. Вже тоді почали ширитися чутки, що Позитив закрутив роман з колегою по танцях у шоу "Танці із зірками" Юлією Сахневич. Влітку 2022 року шанувальники все частіше підіймали тему, що пара разом, однак офіційно свої стосунки вони підтвердили лише у квітні 2024 року. Тоді Позитив зізнався, що пара вже понад три роки разом, однак поки не одружені. Також співак зізнався, що вони з Юлією вже задумуються про народження дитини.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Позитив розповів про спілкування з Потапом.