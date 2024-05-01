Позитив зізнався, чи одружений з Юлією Сахневич (відео)

Позитив більше трьох років тримав у таємниці своє особисте життя.

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Олексій Завгородній, більш відомий як співак зі сценічним ім’ям Позитив, який днями публічно повідомив про стосунки з танцівницею Юлією Сахневич поділився, чи готовий він вдруге одружитися. Подробицями особистого життя він поділився в розмові зі Славою Дьоміним.

Зокрема, співак зізнався, що з Юлією Сахневич він перебуває у стосунках вже більше трьох років. Однак через гіркий досвід у попередніх стосунках, вони не планували публічно говорити про свої стосунки. Однак навколо їх пари все частіше почали з’являтися чутки та розмови, тому вони прийняли рішення оголосити, що вони пара. Позитив зазначив, що надалі він не планує і не хоче виставляти своє життя на показ людям, тому сподівається, що більше навколо них не буде чуток.

"У стосунках, ми вже більше трьох років. Ми не говорили про стосунки публічно, бо відчували, що так буде краще, бо як кажуть, кохання любить тишу і ми в це віримо. У мене колишні стосунки були відкриті для публіки і я не хочу повторювати таку історію. Тому… Я особисто думаю, що краще за мене говорить моя творчість та сцена. Бо на мою думку, коли у артиста є кар’єра, але вона будується на плітках, розмовах, або хайпі про особисте життя. То значить, щось там не так, або не стріляє творчість. Ми вирішили сказати про нас зараз і я хочу, щоб надалі право висловлювати наше особисте життя залишалося за нами", — сказав Позитив.

У розмові Олексій Завгородній також розповів, як родичі співака та танцівниці відреагували на новину, що вони разом. Він заявив, що їх родичі, це їхні найкращі друзі, бо вони їх підтримують максимально. Також він зізнався, чи готовий вдруге одружитися.

"На початку стосунків у нас було багато розмов про особисті помилки в колишніх шлюбах, де ми зробили дуже багато для себе висновків. І кожен з нас і далі працює над собою, щоб у цих стосунках бути кращою версією один до одного. Ми кожен день кажемо, що нам не подобається, щоб ми хотіли. Намагаємось спокійно будувати стосунки. Доречі, дуже мало сваримося, що дуже радує. До шлюбу ми готові, бо за цей нелегкий час ми пройшли разом багато, ми завжди були поруч і у самі найскладніші моменти", — сказав Позитив.

Позитив наголосив, що між ними неймовірний зв’язок і любов. Також у розмові співак зізнався, що вважає нинішню дівчину своїм найкращим другом та мотиватором.

"Я особисто зараз думаю, що я найкраща версія себе і саме Юлія мені допомагає і підказує, як стати ще краще стати для себе та оточення. Можна сказати, що вона мій найкращий друг та мотиватор", — резюмував співак.

Нагадаємо, раніше ми писали, що колишня дружина Позитива показалася у весільній сукні та натякнула на заміжжя. Крім цього, Фокус писав, що Позитив заговорив про народження дитини.