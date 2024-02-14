Колишня дружина Позитива показалася у весільній сукні та натякнула на заміжжя (фото)

Підписники Анни впевнені, що таким чином вона повідомила про своє друге заміжжя. Вони активно вітають її в коментарях.

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Колишня дружина співака Позитива дизайнерка Анна Андрійчук заінтригувала новиною про зміни в особистому житті. У своєму Instagram вона натякнула, що знову вийшла заміж.

Анна опублікувала фотографії, де зображена у вбранні нареченої — у білій весільній сукні та з довгою фатою на тлі будівлі старовинної церкви.

Пост Анна Андрійчук підписала дуже лаконічно англійською "revelation", що в перекладі означає "одкровення".

Її підписники вважають, що таким чином вона повідомила про своє друге заміжжя. Вони активно вітають її в коментарях: "Вау! Вітаю!", "Нічого собі, вітаю", "Ви така красива жінка! Неможливо", "Я бажаю вам щастя і кохання. Ви цього заслуговуєте", "Я безмежно рада за вас. Бажаю справжнього жіночого щастя", "Просто чарівна наречена".

Серед знаменитостей репер Потап, який дружить з Анною, написав своє привітання: "Вітаю!".

Зазначимо, Анна Андрійчук була 8 років офіційно одружена з репером Позитивом. Хоча у стосунках пара перебувала 15 років. Вони почали зустрічатися ще в школі, і заміж за Олексія Анна вийшла в 16 років. Однак у квітні 2021 року подружжя повідомило, що розлучається. Дівчина неодноразово чула чутки про нібито зради свого знаменитого чоловіка.

"Він артист, він популярний, він красивий і, звісно, про зради говорять завжди, бо це найцікавіша тема. Звісно, я це чула, але я дружина, яка обрала чоловіка-артиста, тому я з цим жила", — поділилася Анна в інтерв'ю Каті Осадчій.

Про особисте життя Андрійчук після розлучення нічого не відомо, адже вона тримає його в таємниці.

Раніше, 7 грудня, повідомлялося, що колишній партнер Дорофєєвої Позитив пройшов медогляд. 34-річний співак Олексій Завгородній більш відомий під сценічним ім'ям Позитив зізнався, що планує піти на фронт, якщо його мобілізують до армії.