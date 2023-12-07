Колишній партнер Дорофєєвої Позитив пройшов медогляд і не проти піти на фронт

Співак зізнався, що сам пішов у військомат

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34-річний співак Олексій Завгородній більш відомий під сценічним ім’ям Позитив зізнався, що планує піти на фронт, якщо його мобілізують до армії. Про це він розповів в інтерв’ю УНІАН.

Співак зізнався, що ще з перших днів війни в Україні добровільно пішов в тероборону, однак тоді його впізнали там і сказали, щоб ішов додому та займався тим чим краще всього вміє.

Вже згодом співак все ж знову пішов у військкомат і став на облік. Також він уточнив, що пройшов медичну комісію, яка визнала його придатним до служби в армії. Також він пройшов певну підготовку до армії — був на полігонах і має певні навички.

Олексій Завгородній також відзначив, що якщо буде така необхідність і його все ж мобілізують, то він планую піти. Співак також звернувся до інших чоловіків та закликав їх стати на військовий облік і пройти хоча б мінімальну військову підготовку.

Також співак не став приховувати, що у його колі спілкування є близькі люди, які вже воюють на фронті. Зокрема, його кум Андрій, а також Даніель Салем. Багато з них пішли захищати Україну на фронт ще у 2014 році і, на жаль, багато хто з них загинули.

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