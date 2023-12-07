Бывший партнер Дорофеевой Позитив прошел медосмотр и не против пойти на фронт

Певец признался, что сам пошел в военкомат

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34-летний певец Алексей Завгородний более известный под сценическим именем Позитив признался, что планирует пойти на фронт, если его мобилизуют в армию. Об этом он рассказал в интервью УНИАН.

Певец признался, что еще с первых дней войны в Украине добровольно пошел в тероборону, однако тогда его узнали там и сказали, чтобы шел домой и занимался тем чем лучше всего умеет.

Уже впоследствии певец все же снова пошел в военкомат и стал на учет. Также он уточнил, что прошел медицинскую комиссию, которая признала его годным к службе в армии. Также он прошел определенную подготовку к армии — был на полигонах и имеет определенные навыки.

Алексей Завгородний также отметил, что если будет такая необходимость и его все же мобилизуют, то он планирую пойти. Певец также обратился к другим мужчинам и призвал их стать на воинский учет и пройти хотя бы минимальную военную подготовку.

Также певец не стал скрывать, что в его кругу общения есть близкие люди, которые уже воюют на фронте. В частности, его кум Андрей, а также Даниэль Салем. Многие из них пошли защищать Украину на фронт еще в 2014 году и, к сожалению, многие из них погибли.

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