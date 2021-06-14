Дружина Позитива розповіла про причини розлучення з артистом (відео)

Пара почала зустрічатися ще в школі, і заміж за Олексія Анна вийшла в 16 років.

Дружина ексучасника колективу "Время и Стекло" Позитива (в миру Олексій Завгородній) Анна Андрійчук в інтерв'ю ведучій програми "Світське життя" на каналі 1+1 Каті Осадчій відверто розповіла про те, що стало причиною розпаду однієї з найвідоміших сімей українського шоу-бізнесу.

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За словами Анни, розлучення не було рішенням одного дня. Претензії накопичувалися з часом, поки не настав момент.

"У нього на першому місці була робота і музика. Мені не 18 років. Я хочу сім'ю, я хочу дитину, тому, думаю, це стало основною причиною", — зізналася Андрійчук.

Дівчина неодноразово чула чутки про нібито зради свого знаменитого чоловіка.

"Він артист, він популярний, він красивий і, звичайно, про зради кажуть завжди, тому що це найцікавіша тема. Звичайно, я це чула, але я дружина, яка вибрала чоловіка-артиста, тому я з цим жила".

Останні майже два роки подружжя жило окремо. Перший рік вони ще намагалися зустрічатися, була романтика, подорожі, плани на майбутнє. Анна зазначила, що вона б дуже хотіла, щоб сім'я збереглася. Зараз же стосунки у них "ділові, але непогані".

"Я не можу сказати, що ми — супер кращі друзі. Зараз ми спілкуємося з приводу нашого офіційного розлучення, хоча цей процес малоприємний", — розповіла Анна, додавши, що майно подружжя вже поділили, продавши спільну квартиру.

Анна вийшла заміж за Олексія в 2013 році, коли їй було 16 років, а зустрічатися вони почали ще в школі. Зараз вона — успішна бізнесвумен, творець і дизайнерка марки Annchoo. Серед її клієнтів — близька подруга Настя Каменських, Потап, Катя Осадча та інші. У 2021 році Анна представила капсульну колекцію Girls Rule спільно з Каменських. Дівчата дружать вже більше 12 років.

Зовсім нещодавно про своє розлучення повідомив і фронтмен колективу "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук. Він написав у соцмережі, що розлучається з Лялею Фонарьовою після 20 років сімейного життя.