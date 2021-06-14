Жена Позитива рассказала о причинах развода с артистом (видео)

Пара начала встречаться еще в школе, и замуж за Алексея Анна вышла в 16 лет.

Жена экс-участника коллектива "Время и Стекло" Позитива (в миру Алексей Завгородний) Анна Андрийчук в интервью ведущей программы "Світське життя" на канале 1+1 Кате Осадчей откровенно рассказала о том, что стало причиной распада одной из самых известных семей украинского шоу-бизнеса.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По словам Анны, расставание не было решением одного дня. Претензии накапливались со временем, пока не наступил момент.

"У него на первом месте была работа и музыка. Мне не 18 лет. Я хочу семью, я хочу ребенка Поэтому, думаю, это стало основной причиной", – призналась Андрийчук.

Девушка неоднократно слышала слухи о якобы изменах своего знаменитого мужа.

"Он артист, он популярен, он красивый и, конечно, об изменах говорят всегда, потому что это самая интересная тема. Конечно, я это слышала, но я жена, которая выбрала мужа-артиста, поэтому я с этим жила".

Последние почти два года супруги жили раздельно. Первый год они еще пытались встречаться, была романтика, путешествия, планы на будущее. Анна отметила, что она бы очень хотела, чтобы семья сохранилась. Сейчас же отношения у них "деловые, но неплохие".

"Я не могу сказать, что мы – супер лучшие друзья. Сейчас мы общаемся по поводу нашего официального развода, хотя этот процесс малоприятный", – рассказала Анна, добавив, что имущество супруги уже поделили, продав общую квартиру.

Анна вышла замуж за Алексея в 2013 году, когда ей было 16 лет, а встречаться они начали еще в школе. Сейчас она – успешная бизнесвумен, создатель и дизайнер марки Annchoo. Среди ее клиентов – близкая подруга Настя Каменских, Потап, Катя Осадчая и другие. В 2021 году Анна представила капсульную коллекцию Girls Rule совместно с Каменских. Девушки дружат уже более 12 лет.

Совсем недавно о своем разводе сообщил и фронтмен коллектива "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук. Он написал в соцсети, что расстается с Лялей Фонаревой после 20 лет семейной жизни.