Позитив признался, женат ли он на Юлии Сахневич (видео)

Позитив более трех лет держал в тайне свою личную жизнь.

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Алексей Завгородний, более известный как певец со сценическим именем Позитив, который на днях публичносообщил об отношениях с танцовщицей Юлией Сахневич поделился, готов ли он во второй раз жениться. Подробностями личной жизни он поделился в разговоре со Славой Деминым.

В частности, певец признался, что с Юлией Сахневич он находится в отношениях уже более трех лет. Однако из-за горького опыта в предыдущих отношениях, они не планировали публично говорить о своих отношениях. Однако вокруг их пары все чаще начали появляться слухи и разговоры, поэтому они приняли решение объявить, что они пара. Позитив отметил, что в дальнейшем он не планирует и не хочет выставлять свою жизнь на показ людям, поэтому надеется, что больше вокруг них не будет слухов.

"В отношениях, мы уже более трех лет. Мы не говорили об отношениях публично, потому что чувствовали, что так будет лучше, потому что как говорят, любовь любит тишину и мы в это верим. У меня бывшие отношения были открыты для публики и я не хочу повторять такую историю. Поэтому... Я лично думаю, что лучше меня говорит мое творчество и сцена. Потому что по моему мнению, когда у артиста есть карьера, но она строится на сплетнях, разговорах, или хайпе о личной жизни. Значит, что-то там не так, или не стреляет творчество. Мы решили сказать о нас сейчас и я хочу, чтобы в дальнейшем право высказывать нашу личную жизнь оставалось за нами", — сказал Позитив.

В разговоре Алексей Завгородний также рассказал, как родственники певца и танцовщицы отреагировали на новость, что они вместе. Он заявил, что их родственники, это их лучшие друзья, потому что они их поддерживают максимально. Также он признался, готов ли во второй раз жениться.

"В начале отношений у нас было много разговоров о личных ошибках в бывших браках, где мы сделали очень много для себя выводов. И каждый из нас и дальше работает над собой, чтобы в этих отношениях быть лучшей версией друг к другу. Мы каждый день говорим, что нам не нравится, чтобы мы хотели. Стараемся спокойно строить отношения. Кстати, очень мало ссоримся, что очень радует. К браку мы готовы, потому что за это нелегкое время мы прошли вместе много, мы всегда были рядом и в самые сложные моменты", — сказал Позитив.

Позитив отметил, что между ними невероятная связь и любовь. Также в разговоре певец признался, что считает нынешнюю девушку своим лучшим другом и мотиватором.

"Я лично сейчас думаю, что я лучшая версия себя и именно Юлия мне помогает и подсказывает, как стать еще лучше стать для себя и окружающих. Можно сказать, что она мой лучший друг и мотиватор", — резюмировал певец.

Напомним, ранее мы писали, что бывшая жена Позитива показалась в свадебном платье и намекнула на замужество. Кроме этого, Фокус писал, что Позитив заговорил о рождении ребенка.