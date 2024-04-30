"А как же Мишель?": Позитив признался поклонникам, кто его невеста (видео)

Алексей Завгородний почти три года скрывал отношения с коллегой по паркету Юлией Сахневич.

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34-летний певец Алексей Завгородний, более известный под псевдонимом Позитив, признался, что находится в отношениях с танцовщицей Юлией Сахневич, которая была его партнершей на шоу "Танцы со звездами" в 2020 году. Романтическим видеоподтверждением трехлетнего романа певец поделился у себя на странице в Инстаграм.

Певец опубликовал позитивное видео на котором он держит на руке Юлию Сахневич и целует ее, в этот момент Юлия Сахневич подбегает и целует певца в щеку. Подписал певец видео эмодзи в виде сердечка.

"Ну я так и знала", "Юхууууу", "Мы дожили до этого!!!" "Наконец-то", "Круто, лучшие".

Конечно такое видео вызвало обсуждение и реакцию поклонников и коллег:

"А как же я?", — написал телеведущий Анатолий Анатолич.

"А как же я!!!", — написала певица Мишель Андраде, с которой певцу приписывали роман.

"А как же Мишель?", — написала певица Надежда Дорофеева и продюсер Ирина Горовая.

"А как же я", — прокомментировала сообщение Даша Астафьева.

Стоит отметить, что Алексей Завгородний уже был женат. Его избранницей была украинский дизайнер Анна Андрийчук. Пара пробыла в браке 8 лет. Общих детей в браке не было. В 2021 пара призналась, что уже год не вместе и что они официально развелись. Уже в 2020 году, когда Алексей Завгородний стал участником шоу "Танцы со звездами" в сети ходили слухи, что у певца возник роман с его партнершей по паркету Юлией Сахневич. Тогда в одном из интервью журналисты спросили у певца, не Юлия ли стала причиной развода с первой женой, на что певец не возразил.

Летом 2022 года в сети активно начали обсуждать, что Алексей и Юлия вместе, однако ни певец, ни танцовщица не подтверждали эти слухи. Уже недавно парочка вместе появилась на концерте Артема Пивоварова. Именно после этого, певец публично объявить об отношениях с Юлией.

Напомним, ранее мы писали, что бывшая жена Позитива показалась в свадебном платье и намекнула на замужество. Кроме этого, Фокус писал, что Позитив заговорил о рождении ребенка.