Позитив заговорил о рождении ребенка

Позитив не скрывает, что иногда ловит себя на мысли о рождении детей. Артист даже признался, что думал над тем, чем бы он хотел, чтобы занимался его ребенок.

Related video

34-летний украинский музыкант, автор песен и участник групп "Время и Стекло" и "Moзgi" Позитив (настоящее имя Алексей Завгородний) признался, что уже задумывается о пополнении в семье. Мыслями о рождении ребенка артист поделился в подкасте "Юр нот елоун".

В частности, певец признался, что в последнее время все чаще задумывается о собственных детях и ловит себя на мысли, что уже готов к таким изменениям в жизни.

"Да. Действительно да. Иногда действительно думаю. Я еще думаю о том... У меня есть вопрос к себе, это мое эго? И я уже что-то теряю. Что-то вселить в ребенка, реализовать, что-то нереализованное. Я просто не понимаю", — поделился мыслями о детях Позитив.

Певец также признался, что его друзья делятся опытом отцовства и называют этот период прекрасным и чем-то новым в жизни. Поэтому ему также хочется пройти этот этап и почувствовать что-то новое.

Читайте также: Владимир Ярославский честно ответил, был ли у него интим с Ольгой Мартыновской

"У меня все друзья, все мои, которые там уже родили детей, и действительно, это отдельный этап жизни, и он, как все они говорят, он интересный и самый лучший. То есть где-то действительно. Мы же должны расти где-то. То есть, что я не видел в своей жизни для себя, что я еще не сделал? У меня было все. Все. А дальше хочется, во что-то вкладывать, в кого-то. Это может быть даже стать продюсером, найти кого-то молодого. Или, например, просто вкладывать куда-то свою энергию. Хочется развиваться как человеку. Это что-то новое в твоем развитии", — сказал певец.

Позитив также признался, что не хочет, чтобы его будущие дети пошли по его стопам и стали артистами.

"Я точно не хочу, чтобы мой ребенок был артистом. Это очень сложно. Я 20 лет в шоубизнесе, я понимаю как это сложно. Если он-она захочет быть в шоубизнесе. Хорошо. Я буду вкладывать все, чтобы он был суперменом в этом деле. Если он скажет, я хочу быть айтишником. Ладно. Сейчас айтишники живут лучше чем все мы", — отметил Позитив.

Напомним, ранее мы писали, что бывшая жена Позитива показалась в свадебном платье и намекнула на замужество. Кроме этого, Фокус писал, что Позитив прошел медосмотр и не против пойти на фронт.