Позитив заговорив про народження дитини

Позитив не приховує, що інколи ловить себе на думці про народження дітей. Артист навіть зізнався, що думав над тим, чим би він хотів, щоб займалася його дитина.

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34-річний український музикант, автор пісень та учасник гуртів "Время и Стекло" та "Moзgi" Позитив (справжнє ім’я Олексій Завгородній) зізнався, що вже задумується про поповнення в сім’ї. Думками про народження дитини артист поділився в подкасті "Юр нот елоун".

Зокрема, співак зізнався, що останнім часом все частіше задумується про власних дітей і ловить себе на думці, що вже готовий до таких змін в житті.

"Да. Дійсно да. Іноді дійсно думаю. Я ще думаю про те… У мене є питання до себе, чи це моє его? І я вже щось втрачаю. Щось вселити в дитину, реалізувати, щось нереалізоване. Я просто не розумію", — поділився думками про дітей Позитив.

Співак також зізнався, що його друзі діляться досвідом батьківства і називають цей період прекрасним і чимось новим у житті. Тому йому також хочеться пройти цей етап і відчути щось нове.

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"У мене всі друзі, всі мої, які там вже народили дітей, і дійсно, це окремий етап життя, і він, як всі вони кажуть, він цікавий і найкращий. Тобто десь дійсно. Ми ж маємо рости десь. Тобто, що я не бачив в своєму житті для себе, що я ще не зробив? У мене було все. Все. А далі хочеться, в щось вкладати, в когось. Це може бути навіть стати продюсером, знайти когось молодого. Або, наприклад, просто вкладати кудись свою енергію. Хочеться розвиватися як людині. Це щось нове в твоєму розвитку", — сказав співак.

Позитив також зізнався, що не хоче, аби його майбутні діти пішли по його стопах і стали артистами.

"Я точно не хочу, щоб моя дитина була артистом. Це дуже складно. Я 20 років у шоубізнес, я розумію як це складно. Якщо він-вона захоче бути в шоубізнесі. Окей. Я буду вкладати все, щоб він був суперменом в цій справі. Якщо він скаже, я хочу бути айтішником. Окей. Зараз айтішники живуть краще ніж всі ми", — зазначив Позитив.

Нагадаємо, раніше ми писали, що колишня дружина Позитива показалася у весільній сукні та натякнула на заміжжя. Крім цього, Фокус писав, що Позитив пройшов медогляд і не проти піти на фронт.