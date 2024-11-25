Дружина Позитива зізналася, що знає стать первістка

Юлія Сахневич та Олексій Завгородній тривалий час тримали свої відносини в таємниці, які і те, що вони офіційно одружилися і очікують на первістка.

Танцівниця Юлія Сахневич, яка за сумісництвом є дружиною співака Олексія Завгороднього (сценічне ім’я Позитив) розповіла, як проходить її вагітність. Подробицями вона поділилася у себе на сторінці в Інстаграм відповідаючи на запитання підписників.

Зокрема, Юлія зізналася, що пара вже знає стать дитини, адже робила гендер-паті. Вона уточнила, що подія проходила у вузькому колі рідних і самих близьких для них людей. На уточнююче запитання, кого ж все-таки чекає подружжя Юлія написала: "Поки притримаємо цю інформацію у таємниці".

Щодо імені малюка, Юлія уточнила, що вони вже мають кілька варіантів, однак поки точно не визначилися.

На запитання, як взагалі проходить вагітність, дружина Позитива написала: "Взагалі добре. Але в різні моменти бували свої нюанси. Треба було звикнути до постійної втомлюваності, спання. Для мене, як для непосидючої, це було новим вмінням. Заспокоїтись та сповільнитись".

Танцівниця також розповіла про свої харчові вподобання під час вагітності. За словами Юлії, кожен термін у неї змінювалися смакові вподобання щодо фруктів — апельсин, манго, яблука, хурма, однак чемпіонами в цьому були кавун та ківі голд. За її словами, незмінним залишається вподобання до м’яса, ковбаси,

сосисок.

"Найдивніше на початку: сушений кальмар з молочним шоколадом. Були моменти на звичайне морозиво у вафельному стаканчику (як в дитинстві). Гарячі бутіки. Наразі хочеться зрозумілих, простих продуктів", — написала Юлія.

Юлія також розповіла, що планує народжувати разом з Олексієм, адже ще на самому початку планування, вони вирішили, що матимуть партнерські пологи. Танцівниця уточнила, що Олексій буде поряд не лише на пологах, а я й постійно поряд, коли вона йде до лікаря.

Зауважимо, Позитив та Юлія Сахневич повідомили, що невдовзі стануть батьками на початку листопада. Місяцем раніше подружжя зізналося, що таємно одружилися.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Позитив висловився про кар'єру Насті Каменських за кордоном.

Крім цього, Фокус писав, що Позитив вперше прокоментував роман своєї колишньої дружини та Потапа.