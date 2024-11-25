Жена Позитива призналась, что знает пол первенца

Юлия Сахневич и Алексей Завгородний долгое время держали свои отношения в тайне, как и то, что они официально поженились и ожидают первенца.

Танцовщица Юлия Сахневич, которая по совместительству является женой певца Алексея Завгороднего (сценическое имя Позитив) рассказала, как проходит ее беременность. Подробностями она поделилась у себя на странице в Инстаграм отвечая на вопросы подписчиков.

В частности, Юлия призналась, что пара уже знает пол ребенка, ведь делала гендер-пати. Она уточнила, что событие проходило в узком кругу родных и самых близких для них людей. На уточняющий вопрос, кого же все-таки ждут супруги Юлия написала: "Пока придержим эту информацию в тайне".

Относительно имени малыша, Юлия уточнила, что они уже имеют несколько вариантов, однако пока точно не определились.

На вопрос, как вообще проходит беременность, жена Позитива написала: "Вообще хорошо. Но в разные моменты бывали свои нюансы. Надо было привыкнуть к постоянной утомляемости, сну. Для меня, как для непоседливой, это было новым умением. Успокоиться и замедлиться".

Танцовщица также рассказала о своих пищевых предпочтениях во время беременности. По словам Юлии, каждый срок у нее менялись вкусовые предпочтения относительно фруктов — апельсин, манго, яблоки, хурма, однако чемпионами в этом были арбуз и киви голд. По ее словам, неизменным остается предпочтение к мясу, колбасе,

сосисок.

"Самое странное в начале: сушеный кальмар с молочным шоколадом. Были моменты на обычное мороженое в вафельном стаканчике (как в детстве). Горячие бутики. Сейчас хочется понятных, простых продуктов", — написала Юлия.

Юлия также рассказала, что планирует рожать вместе с Алексеем, ведь еще в самом начале планирования, они решили, что будут иметь партнерские роды. Танцовщица уточнила, что Алексей будет рядом не только на родах, а я и постоянно рядом, когда она идет к врачу.

Заметим, Позитив и Юлия Сахневич сообщили, что вскоре станут родителями в начале ноября. Месяцем ранее супруги признались, что тайно поженились.

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