"Не думаю, что правильно": Позитив высказался о карьере Насти Каменских за границей (видео)

Позитив, чье настоящее имя Алексей Завгородний, отметил, что он не критикует певицу. Но создание музыкального контента на иностранном языке считает "сейчас не ко времени".

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Украинский певец Позитив с премьерой песни "А може хочешь?" стал гостем нового выпуска проекта "Муз_Тренд". Исполнитель в разговоре со Славой Деминым на телеканале "Дом" прокомментировал творческую деятельность поп-звезды Насти Каменских, которая сейчас строит карьеру за рубежом.

Знаменитость высказал личное мнение относительно того, стоило ли Насте во время войны создавать песни на иностранном языке и продвигать их в других странах, в частности в Колумбии.

"Могу сказать только лично. И это даже не критика. Не думаю, что это правильно. Не считаю, что это сейчас актуально. Но это исключительно мое мнение", — отметил Позитив.

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Известно, что звезда уехала в Колумбию и оттуда записывает новые хиты. Недавно артистка к новому испаноязычному хиту выпустила провокационное видео и изрядно заинтриговала фанов. Настя в подписи предложила поклонникам угадать дату релиза будущей композиции.

Кроме того, певица на своей странице опубликовала видео, где она на испанском языке дает интервью и рассказывает о войне в Украине.

"Еще два года назад, во время моей речи на Latin American Music Awards перед десятками миллионов телезрителей, некоторые вообще не слышали об Украине. Но сегодня, благодаря огромному вкладу наших публичных людей и их ежедневной работе в разных уголках мира, о нас знает весь мир", — написала Настя Каменских.

Напомним, 28 февраля Фокус писал, что Настя Каменских озадачила поклонников черно-белым видео с Потапом. На видео певица показала видео со свадьбы, домашние объятия и поцелуи с рэпером и счастливые моменты. Под видео Каменских оставила неоднозначную подпись: "Давние воспоминания о любви", которая привлекла внимание поклонников.