Настя Каменских озадачила поклонников черно-белым видео с Потапом (видео)

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36-летняя певица Настя Каменских озадачила поклонников черно-белым видеороликом со своим мужем, рэпером Потапом. Ролик певица опубликовала у себя на странице в инстаграм.

На видео певица показала видео со свадьбы, домашние объятия и поцелуи с рэпером и счастливые моменты. Под видео Каменских оставила неоднозначную подпись: "Давние воспоминания о любви", которая привлекла внимание поклонников.

В частности, одна часть поклонников решили, что таким образом Настя намекает на разрыв отношений и развод с Потапом, поскольку уже несколько месяцев в сети ходят об этом слухи: "Подписчикам надо ответ.Вы развелись?", "Писали везде, что давно они не вместе...непонятно....", "Я не пойму позыв этого клипа. Они уже не вместе?", "Настя, на стоит оглядываться назад, все лучшее впереди. Уверена, что ты встретишь достойного мужа и отца своих детей", "Кино кончилось, остались только воспоминания", "Это опыт, хорошие момент жизни, но которые прошли. Желаю вам мужа для души, настоящей любви на всю жизнь, чтобы чувствовал вас, чтобы были как одно целое, чтобы вы были только его самым ярким счастьем и частичкой его души", "Один бог знает как оно на самом деле — однако так хочется, чтобы Настя и Потап снова были вместе", "Там же написано старые воспоминания это значит что человек вспоминает то что было".

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И тех, кто радуется за семью и воспринял видео как воспоминание о жизни до войны: "Как он смотрит на Настю. Моя любимая пара я не знаю вместе или нет и это не мое дело, не важно вместе или нет, важно то что был свет что зажгло сердца миллионов людей..... Больно от того сколько сейчас хейта в Вашу сторону... Но свет не перестает светить от Хейта, потому что он светит просто так".

Стоит отметить, что Потап и Настя много лет были коллегами и дуэтом на сцене. В 2016 году стало известно, что рэпер и продюсер Алексей Потапенко разводится со своей женой Ириной Горовой. От первого брака у рэпера есть сын Андрей. Уже через 3 года (2019) Потап и Настя официально зарегистрировали свои отношения. Однако уже в 2022 году, после начала полномасштабной войны в Украине, пара уехала за границу. Некоторое время они пробыли там вместе, однако впоследствии певица вернулась на родину и начала активно заниматься волонтерством. Уже в 2023 году в сети начали распространяться слухи, что пара разводится. Тогда певица подтвердила, что в их отношениях сейчас действительно кризис, но они работают над ними.

Напомним, ранее мы писали, таролог ответила действительно ли Потап и Настя Каменских расстались. Кроме этого,Фокус писал, Настя Каменских встретилась с женихом Меган Фокс.