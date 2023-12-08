Таролог ответила действительно ли Потап и Насти Каменских расстались

Поклонники заподозрили, что в отношениях звездной пары начались проблемы.

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Таролог и экстрасенс Людмила Хомутовская ответила действительно ли Алексей Потапенко (Потап) разводится с Настей Каменских. Об этом она рассказала в выпуске "АстроЛюкс".

В частности, таролог заявила, что сейчас пара официально точно не разводится. И карты показывают, что пока они как семья. Однако впоследствии все же она видит, что Каменских и Потап таки разорвут отношения. Когда именно пара может расстаться таролог не уточнила.

"На данный момент они точно не разошлись. На данный момент они являются семьей. Если заглянуть в будущее, разойдутся ли они со временем, да разойдутся. Но на данный момент они еще считаются семьей. Сейчас точно нет", — сказала Хомутовская.

Стоит отметить, что недавно в сети появились слухи, что в паре Насти Каменских и Потапа начались проблемы. Даже появилась информация, что певица готовит себе почву, чтобы плавно отойти от мужа и безболезненно продолжить свою карьеру.

Сама же парочка пока не комментирует ситуацию относительно развода. Еще весной Каменских в одном из интервью рассказывала, что они с Потапом оба переживают сложный период, однако они любят друг друга и пройдут все вместе.

На фоне слухов Потап все чаще начал показывать совместные фото с Каменских. Что не скажешь о певице, которая сдержанно старается быть в стороне критики и скандалов вокруг ее звездного мужа.

Напомним, Потап в очередной раз нарвался на хейт и показал радостное и счастливое лицо на палящем солнце в Майами .