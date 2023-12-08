Таролог відповіла чи дійсно Потап та Настя Каменських розлучилися

Шанувальники запідозрили, що у стосунках зіркової пари почалися проблеми.

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Тарологиня й екстрасенс Людмила Хомутовська відповіла чи дійсно Олексій Потапенко (Потап) розлучається з Настею Каменських. Про це вона розповіла у випуску "АстроЛюкс".

Зокрема, таролог заявила, що нині пара офіційно точно не розлучається. І карти показують, що поки вони як сім’я. Однак згодом все ж вона бачить, що Каменських та Потап таки розірвуть стосунки. Коли саме пара може розлучитися таролог не уточнила.

"На цей момент вони точно не розійшлися. Поки що вони є сім’єю. Якщо заглянути в майбутнє, чи розійдуться вони з часом, так розійдуться. Але зараз вони ще вважаються сім’єю. Зараз точно ні", — сказала Хомутовська.

Варто відзначити, що нещодавно в мережі з’явилися чутки, що у парі Насті Каменських та Потапа почалися проблеми. Навіть з’явилася інформація, що співачка готує собі підґрунтя, щоб плавно відійти від чоловіка та безболісно продовжити свою кар’єру.

Сама ж парочка поки не коментує ситуацію щодо розлучення. Ще весною Каменських в одному з інтерв’ю розповідала, що вони з Потапом обоє переживають складний період, однак вони люблять один одного і пройдуть все разом.

На фоні чуток Потап все частіше почав показувати спільні фото з Каменських. Що не скажеш про співачку, яка стримано намагається бути осторонь критики та скандалів навколо її зіркового чоловіка.

Нагадаємо, Потап учергове нарвався на хейт і показав радісне та щасливе обличчя на палючому сонці в Маямі.