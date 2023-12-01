Потап учергове нарвався на хейт і показав радісне та щасливе обличчя на палючому сонці в Маямі
Співак уже тривалий час потрапляє під хейт українців.
42-річний репер Потап похизувався селфі з Маямі та вчергове нарвався на критику від своїх підписників. Декілька постів з-за кордону репер опублікував в своєму інстаграмі.
Олексій Потапенко (справжнє ім’я породюсера та репера) виїхав за межі України вже більш ніж тиждень тому. Зробив він це зі своєю коханою, співачкою Настею Каменських. Зараз подружжя перебуває в Маямі, де презентує нову пісню співачки іспанською "Tu y Yo".
Спочатку Потап показав селфі на фоні одного з музичних офісів. Підписав репер селфі словами, що працювати з музикою означає не просто її створювати. За всім стоїть спілкування артиста, відрядження, потужний нетворкінг.
Уже згодом Потап опублікував відео, на якому показав дружину Настю й домініканського музичного продюсера Карлоса Мендоса, більш відомого під сценічним ім’ям Маффіо. Як повідомив репер, саме він допоміг створити новий хіт для Каменських, який незабаром почують шанувальники.
Цікаво, що всі дописи в інстаграмі Потап почав публікувати виключно англійською мовою, на що особливу увагу звернули підписники.
"Уже й розучився писати українською мовою? Чи ніколи нею не писав?" — коментують шанувальники.
Уже не вперше репера звинувачують у "зраді", адже його неодноразово помічали в компанії російських друзів. І хоча Потап усіляко намагається показати, що він за Україну, більшість хейтерів не вірять його словам. Звісно, саме вони активно коментують фото репера.
"Мда, чомусь для них кордони відкриті".
"Потап, яке ж ти г**но….Поваги до тебе немає ніякої!!!"
"Нащо взагалі це виставляти ? Зовсім дах поїхав! Узагалі можете не повертатися".
"Це всім мужикам уже можна виїжджати у своїх справах закордон?"
"Додому можеш не їхати".
"Чому не на фронті! Ходиш вільно туди-сюди за кордон! Відпочиваєш, розважаєшся з дружиною & Слава Україні".
"Солодко живеш, а хлопці в окопах караються, чорт".
"Ви що не бачите, він зі всіх сміється?"
"Комусь весело…а комусь холодно в окопах".
Нагадаємо, Слава Дьомін "передбачив" долю Потапа.