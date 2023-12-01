Потап в очередной раз нарвался на хейт и показал радостное и счастливое лицо на палящем солнце в Майами

Певец уже длительное время попадает под хейт украинцев

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42-летний рэпер Потап похвастался селфи из Майами и в очередной раз нарвался на критику от своих подписчиков. Несколько постов из-за границы рэпер опубликовал в своем инстаграме.

Алексей Потапенко (настоящее имя породюсера и рэпера) выехал за пределы Украины уже больше недели назад. Сделал он это со своей возлюбленной, певицей Настей Каменских. Сейчас супруги находятся в Майами, где презентуют новую песню певицы на испанском "Tu y Yo".

Сначала Потап показал селфи на фоне одного из музыкальных офисов. Подписал рэпер селфи словами, что работать с музыкой, значит не просто ее создавать. За всем стоит общение артиста, командировки, мощный нетворкинг.

Уже впоследствии Потап опубликовал видео на котором показал жену Настю и доминиканского музыкального продюсера Карлоса Мендоса, более известный под сценическим именем Маффио. Как сообщил рэпер, именно он помог создать новый хит для Каменских, который вскоре услышат поклонники.

Интересно, что все сообщения в инстаграме Потап начал публиковать исключительно на английском языке, на что особое внимание обратили подписчики.

"Уже и разучился писать на украинском языке? Или николи на нем не писал?", — комментируют поклонники.

Уже не впервые рэпера обвиняют в "зраде", ведь неоднократно он был замечен в компании российских друзей. И хотя Потап всячески пытается показать, что он "за Украину", большинство хейтеров не верят его словам. Конечно именно они активно комментируют фото рэпера.

"Да, почему-то для них границы открыты".

"Потап, какое же ты г**но....Уважения к тебе нет никакого!!!"

"Зачем вообще это выставлять? Совсем с крышы съехал! Вообще можете не возвращаться".

"Это всем мужикам уже можно выезжать по своим делам заграницу?"

"Домой можешь не ехать".

"Почему не на фронте! Ходишь свободно туда сюда за границу! Отдыхаешь развлекаешься с женой & Слава Украине".

"Сладко живешь, а ребята тебя в окопах наказываются, черт".

"Вы что, не видите, что он над всеми смеется?"

"Кому-то весело... а кому-то холодно в окопах".

Напомним, Слава Демин "предсказал" судьбу Потапа.