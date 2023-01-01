Настя Каменских рассказала правду об отношениях с Потапом

Ранее в Сети активно распространялись слухи о разводе звездной пары.

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35-летняя украинская певица Настя Каменских рассказала о жизни в условиях войны и отношениях с Потапом. Об этом пишет Insider.

Звезда сцены отметила, что важно объединять свои усилия, чтобы помогать стране и одержать победу.

"Конечно, мы с Лешей в любой ситуации стараемся друг друга поддерживать. Я уверена, что главное — объединяться, когда тяжело и постигнет ужасная беда. Конечно, сейчас у каждого из нас есть свои задачи и направления деятельности", — призналась Настя Каменских, встретившая начало полномасштабного вторжения РФ за границей вместе с мужем.

[ + – ] Настя Каменских

В частности артистка добавила, что гордится тем, что она украинка, а ее творчество приобрело новые смыслы.

"Еще два года назад я выпустила песню "Домой" и тогда даже представить не могла, что слова "Я тебе несу всю свою любовь, я тебе скажу: возвращайся снова" уже через год будут звучать из уст украинских женщин, которые через боль и отчаяние будут переживать разлуку с самыми дорогими людьми", — рассказывает порталу Настя Каменских.

Также знаменитость призналась, что из-за своей публичности и чрезмерного внимания со стороны фанатов и хейтеров у нее случались срывы.

"Именно работа с психологом всегда помогала мне справиться с этим всем", — отметила 35-летняя украинская певица.

[ + – ] Настя Каменских и Потап

Недавно в Сети начали распространяться слухи о вероятном разводе Насти Каменских и Потапа. Звездная пара стала реже делиться общими кадрами и начала оставлять неоднозначные цитаты в своих соцсетях.

Напомним, Потап намекнул на развод с Настей Каменских.

Также Фокус писал о первом появлении на публике Насти Каменских и Потапа после слухов о разрыве звездной пары.