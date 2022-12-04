"Зима прощания". Потап снова намекнул на развод с Настей Каменских

Музыкант опубликовал отрывок нового трека возлюбленной.

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41-летний украинский певец и продюсер Алексей Потапенко (Потап) еще раз намекнул на развод с Настей Каменских. В своем Instagram музыкант оставил неоднозначное послание.

Рэпер опубликовал в своем блоге фрагмент новой песни NK "Мама-зима" и кратко прокомментировал: "Зима прощания".

Поскольку звездная пара в последнее время все реже появляется вместе в соцсетях и на публике, фанаты начали подозревать вероятный развод певицы и продюсера.

"Что это значит… Вы были и являетесь моей самой любимой парой в шоубизе, еще с 4 лет я мечтала о вашей женитьбе😢 и здесь такое… надеюсь, что у Вас с Настей все хорошо!! Все проблемы решаются❤️", — пишут поклонники знаменитостей в комментариях.

Отметим, что Настя Каменских и Алексей Потапенко поженились в мае 2019 во время тайной церемонии росписи. До этого музыкант 15 лет был в браке с Ириной Горовой, от союза с которой подрастает сын Андрей. Впрочем, в 2014 году пара распалась.

[ + – ] Настя Каменских и Потап

Настя Каменских и Потап долго пели в одном дуэте, их подозревали в романе, однако в то время рэпер был женат. Впрочем, спустя годы фанаты дождались женитьбы любимой звездной пары.

Напомним, Потап и Настя Каменских подогрели слухи о предполагаемом разводе.

Также Фокус писал о желании Потапа отправиться воевать на фронт.