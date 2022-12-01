Настя Каменских и Потап подогрели слухи о разводе

Звездная пара стала реже появляться в соцсетях друг друга.

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Настя Каменских и Потап подогрели слух о разводе. В своем Instagram украинский певец оставил неоднозначное послание жене.

Недавно Каменских выпустила песню "Мама-зима", в которой спела о разлуке с возлюбленным. На композицию артистки отреагировал ее супруг, продюсер и певец Алексей Потапенко (Потап).

На своей странице в соцсети он отметил: "Мама-зима. У нее были на нас свои планы", добавив аккаунт жены. Сопровождал музыкант пост снимком, на котором изображен сам.

[ + – ] Потап

"Что-то у них там не так… Их вместе не видно, очень жаль. Каждый переносит войну по-своему. Они вместе – очень гармоничны, идеальны. Песни такие вместе были написаны, глаза другие были…" – комментируют пост певца поклонники звездной пары.

[ + – ] Потап и Настя Каменских

Потап и Настя Каменских поженились в мае 2019, не предупредив своих поклонников. О свадьбе фанаты звездной пары узнали непосредственно в день женитьбы из соцсетей.

В частности, в последнее время певица и продюсер стали реже появляться в соцсетях друг друга.

Напомним, Настя Каменских рассказала, сколько зарабатывает с начала полномасштабного вторжения.

Также Фокус писал о реакции Насти Каменских на слухи в Сети по поводу ее беременности.