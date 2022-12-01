Настя Каменських та Потап підігріли чутки про розлучення
Зіркова пара стала рідше з'являтися у соцмережах одне одного.
Настя Каменських та Потап підігріли чутки про розлучення. У своєму Instagram український співак залишив неоднозначне послання дружині.
Нещодавно Каменських випустила пісню "Мама-зима", у якій заспівала про розлуку з коханим. На композицію артистки відреагував її чоловік, продюсер та співак Олексій Потапенко (Потап).
На своїй сторінці в соцмережі він зазначив: "Мама-зима. У неї були на нас свої плани", позначивши акаунт дружини. Супроводив музикант пост знімком, на якому зображений сам.
"Щось у них там не так… Їх разом не видно, дуже шкода. Кожен переносить війну по-своєму. Вони разом — дуже гармонійні, ідеальні. Пісні такі разом були написані, очі інші були… " — коментують допис співака прихильники зіркової пари.
Потап та Настя Каменських одружилися у травні 2019, не попередивши перед цим своїх прихильників. Про весілля фанати зіркової пари дізналися безпосередньо в день одруження із соцмереж.
Зокрема останнім часом співачка та продюсер стали рідше з'являтися у соцмережах одне одного.
Нагадаємо, Настя Каменських розповіла, скільки заробляє з початку повномасштабного вторгнення.
Також Фокус писав про реакцію Насті Каменських на чутки в мережі щодо її вагітності.