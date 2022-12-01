Зіркова пара стала рідше з'являтися у соцмережах одне одного.

Related video

Настя Каменських та Потап підігріли чутки про розлучення. У своєму Instagram український співак залишив неоднозначне послання дружині.

Нещодавно Каменських випустила пісню "Мама-зима", у якій заспівала про розлуку з коханим. На композицію артистки відреагував її чоловік, продюсер та співак Олексій Потапенко (Потап).

На своїй сторінці в соцмережі він зазначив: "Мама-зима. У неї були на нас свої плани", позначивши акаунт дружини. Супроводив музикант пост знімком, на якому зображений сам.

[ + – ] Потап

"Щось у них там не так… Їх разом не видно, дуже шкода. Кожен переносить війну по-своєму. Вони разом — дуже гармонійні, ідеальні. Пісні такі разом були написані, очі інші були… " — коментують допис співака прихильники зіркової пари.

[ + – ] Потап та Настя Каменських

Потап та Настя Каменських одружилися у травні 2019, не попередивши перед цим своїх прихильників. Про весілля фанати зіркової пари дізналися безпосередньо в день одруження із соцмереж.

Зокрема останнім часом співачка та продюсер стали рідше з'являтися у соцмережах одне одного.

Нагадаємо, Настя Каменських розповіла, скільки заробляє з початку повномасштабного вторгнення.

Також Фокус писав про реакцію Насті Каменських на чутки в мережі щодо її вагітності.