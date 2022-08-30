"Мені ніхто не повірить". Настя Каменських відповіла на чутки про свою вагітність (відео)

Знаменитість запевнила, що про новий статус її прихильники дізнаються першими.

35-річна українська співачка Настя Каменських відповіла на численні чутки про свою вагітність. Про це вона зазначила у новому інтерв'ю.

За словами зірки сцени, коли вона публічно розповість про те, що чекає на дитину, їй ніхто не повірить.

"Я дуже вдячна, що всі чекають на мою дитину, дякую вам велике. Звичайно, ви всі дізнаєтеся першими. Найсмішніше, що коли я дійсно завагітнію і буду казати "я вагітна", мені ніхто не повірить, бо це вже 10 років", — прокоментувала дружина Потапа численні чутки у мережі про її вагітність та твердо зазначила, що наразі не чекає на дитину.

Знаменитість вважає, що будь-яка інформація про її вагітність це лише припущення журналістів чи балачки у соцмережах.

Зокрема Настя Каменських зізналася, що активно заїдала стрес під час війни, як і багато українців. Тому зміни в її тілі прихильники могли сприйняти за цікавий стан жінки.

[ + – ] Настя Каменських прокоментувала свою вагітність

Також 35-річна артистка розповіла про свого чоловіка, репера Олексія Потапенка. Нещодавно в нього відійняло половину обличчя. За словами Каменських, це сталося через постійний стрес та переживання за війну в Україні.

"Де б ти не був — в твоїй країні війна, в твоєму серці війни, в твоєму житті війна. Люди переживають, і він не виняток. Через його моральний стан паралізувало обличчя… Стрес такий, що організм не може не реагувати", — зізналася зірка сцени.

За словами дружини Потапа, він повернеться до України, як тільки завершить свої благодійні справи за кордоном.

[ + – ] Настя Каменських

Зазначимо, що Настя Каменських одружена з Олексієм Потапенком з травня 2019. Наразі дітей в подружжя немає, проте в Потапа підростає син Андрій від попереднього шлюбу з продюсеркою Іриною Горовою.

Нагадаємо, Настя Каменських виступила у Лас-Вегасі з піснею на підтримку України.

Також Фокус писав про зворушливе привітання Насті Каменських із 35-річчям від її чоловіка.