Настя Каменських відкрила церемонію Latin American Music Awards піснею на підтримку України

Виступаючи перед багатотисячною публікою, співачка ледве стримувала сльози.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Українська співачка Настя Каменських, яка виступає під сценічним ім'ям NK, відкрила церемонію Latin American Music Awards у Лас-Вегасі, співаючи разом із гуртом The Black Eyed Peas і латиноамериканськими зірками пісню Where is the love. Відео виступу, а також свого звернення до глядачів артистка опублікувала в Instagram.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

На сцені Настя з'явилася у білому костюмі із жовто-блакитною стрічкою. Перед тим, як зазвучала пісня, присутнім показали кадри того, що відбуваються в Україні, яка протистоїть російській агресії.

Окрім пісні, артистка також звернулася до світу з промовою. Її виступ вийшов дуже емоційним. Співачка ледве стримувала сльози, коли розповідала іспанською мовою про Україну, в якій зараз триває не просто війна, а справжній геноцид:

"Кожна нація має право жити незалежно. Кожне місто має право на повну безпеку. Усі ми маємо право жити під мирним небом. Ми всі маємо право на щастя та свободу. І це те, за що Україна бореться зараз. Це те, про що ми просимо вас. Захистити нас, підтримуючи Україну. Прямо зараз те, що відбувається в моїй країні, — це не просто страшна війна. Росія чинить геноцид проти українців. І це не повинно залишитися безкарним. Якби ви тільки знали, наскільки гарна моя країна! Які прості, щирі та талановиті люди живуть там. І як вони слухають та обожнюють вашу латинську музику. Maluma зібрав величезний Палац спорту в Києві. У мене була можливість відкрити його концерт і побачити, як його шанувальники співають разом із ним. Rosalia знімала свій відеокліп у Києві та працювала з українським продакшеном. Bad Bunny… люди слухають твою музику, коли їдуть в авто. Вони не розуміють жодного слова, але вони почуваються добре в той момент, тому що музика не має меж. Те, що вони чують зараз, — це грім бомб. Ми не можемо дозволити, щоб міста руйнували та жертви перетворювалися прямо на статистику. Будь ласка, не дозволимо війні в Україні стати чимось "звичайним". Війна не має місця у звичайному світі. Благаю вас, не забувайте про мою країну, говоріть про неї, підтримуйте її як тільки можете, тому що у волі зараз інше ім'я. Свобода — це "Україна". Слава Україні!" — сказала Каменських. Її слова зустріли оглушливі оплески.

На захід, який проходив у Лас-Вегасі, українська артистка приїхала у тематичному вбранні. На ній був синій тренч, розмальований вручну. Окрім українського прапора на ньому красувалися написи: "Україна — це свобода. Свобода — це Україна".

[ + – ] Настя Каменських на Latin American Music Awards Фото: Скриншот

Нагадаємо, 15 березня Каменських представила антивоєнну пісню про Україну. Нещодавно стало відомо, що вона, її чоловік Олексій Потапенко (Потап) і ще майже 30 українських артистів не зможуть в'їхати в Росію у найближчі 50 років.