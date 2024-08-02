Настя Каменських показала подарунок від Потапа: де наразі репер (фото)

Нещодавно пара разом відвідала фестиваль у Юрмалі. Наразі, судячи з усього, вони в різних країнах.

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Українська співачка Настя Каменських показала подарунок від Потапа. Відео артистка, яка перебуває за кордоном, опублікувала в Instagram.

Каменських показала підписникам букет квітів у плетеній сумці від свого чоловіка. У цей момент вона готувалася до зйомок разом з візажистом і перукарем.

"Дякую, моє кохання", — написала дружина Потапа.

Настя Каменських Фото: Скріншот

Де саме наразі перебуває Настя Каменських, точно невідомо. Тим часом Потап показав селфі з Кіпру, де відвідав баскетбольний майданчик.

"Кіпр готується до Євробаскету 3х3!" – написав репер.

Потап на Кіпрі

Нещодавно подружжя разом відвідало фестиваль Лайми Вайкуле в Юрмалі, Латвія.

Співачка та репер одружилися у травні 2019 року. Церемонія стала несподіванкою для прихильників зірок, оскільки вони до останнього тримали свої стосунки в секреті.

Останніми місяцями в мережі ширяться чутки про розлучення пари. Блогер Артур Адамов розповідав, що Настя Каменських та Потап уже не живуть разом та незабаром повідомлять про новий сімейний статус. Втім, зіркове подружжя лише спростовує такі домисли.

Нагадаємо, Настя Каменських висловилася про зради.

Також Фокус писав про привітання Потапа з днем народження від Насті Каменських.