30 українських зірок, які 50 років не зможуть в'їжджати в РФ

У "забороненому списку" Потап і Настя Каменських, Іван Дорн, Тіна Кароль, Антон Птушкін та інші артисти та телеведучі.

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Понад 30 українським зіркам заборонили в'їзд в РФ на 50 років через те, що вони публічно засудили війну в Україні. Повний список опублікували у виданні Известия. Під "санкції" потрапили артисти Потап і Настя Каменських, Макс Барських, Світлана Лобода, Монатик, Євген Мільковський (лідер гурту Нерви), Іван Дорн, Надя Дорофєєва, Джамала, Юрій Каплан (Валентин Стрикало), Тіна Кароль, телеведучі "Орла і Решки" Микола Сєрга та Марина Гранкіна, телеведучий програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров, блогер Антон Птушкін, генпродюсерка "Орла і Решки" Олена Синельникова й інші. Заборона набула чинності із 16 квітня 2022 року та діятиме до 2072 року.

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[ + – ] Повний список українських знаменистостей, яким заборонено приїжджати в РФ 50 років

Деякі українські знаменитості вже відреагували на "санкції", розцінивши їх як нагороду, ніж покарання. Так Потап опублікував у себе в Instagram фото з дружиною Настею Каменських і назвав заборону на в'їзд в РФ їхнім особистим успіхом.

"Чому так мало? Вимагаю по 200 кожному!!! Нарешті моя дружина і я в офіційному чорному списку Росії, нам заборонено в'їзд чи відвідування Росії на 50 років. Ха-ха-ха! Це наша реакція! Нікому не потрібна ця жахлива версія Росії! Нікому! Нікому не потрібна така раша, особливо росіянам. Гордість бути в цьому списку!!" — написав Потап.

А блогер Антон Птушкін, який у перший день повномасшабного вторгнення РФ в Україну, звернувшись до своїх підписників із Росії, засудив війну і наголосив, що тепер ціле покоління росіян житиме з тавром цієї війни, відреагував на заборону в'їжджати в РФ словами: "Короче, випуску про Поволжя не буде".

Як писав раніше Фокус, більшість українських знаменитостей засудили війну в Україні та зареклися більше не їздити з гастролями в РФ, а також засудили своїх російських колег за мовчання.

Також Фокус повідомляв, що одеситка Регіна Тодоренко, яка останні роки живе і працює в РФ, порушила мовчання з приводу війни в Україні після того, як у Бучі вбили її колишнього бойфренда.