30 украинских звезд, которые 50 лет не смогут въезжать в РФ

В "запрещенном списке" Потап и Настя Каменских, Иван Дорн, Тина Кароль, Антон Птушкин и другие артисты и телеведущие.

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Более 30 украинским звездам запретили въезд в РФ на 50 лет из-за того, что они публичного осудили войну в Украине. Полный список опубликовали в издании Известия. Под "санкции" попали артисты Потап и Настя Каменских, Макс Барских, Светлана Лобода, Монатик, Евгений Мильковский (лидер группы Нервы), Иван Дорн, Надя Дорофеева, Джамала, Юрий Каплан (Валентин Стрыкало), Тина Кароль, телеведущие "Орла и Решки" Николай Серга и Марина Гранкина, телеведущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров, блогер Антон Птушкин, генпродюссер "Орла и Решки" Елена Синельникова и другие. Запрет вступил в силу с 16 апреля 2022 года и будет действовать до 2072 года.

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[ + – ] Полный список украинских знаменистостей, которым запрещено приезжать в РФ 50 лет

Некоторые украинские знаменитости уже отреагировали на "санкции", расценив их скорее как награду, чем наказание. Так Потап опубликовал у себя в Instagram фото с супругой Настей Каменских и назвал запрет на въезд в РФ их личным успехом.

"Почему так мало? Требую по 200 каждому!!! Наконец-то моя жена и я в официальном черном списке России, нам запрещен въезд или посещение России на 50 лет. Ха-ха-ха! Это наша реакция! Никому не нужна эта ужасная версия России! Никому! Никому не нужна такая раша, особенно русским. Гордость быть в этом списке!!" – написал Потап.

А блогер Антон Птушкин, который в первый день полномасшабного вторжения РФ в Украину, обратившись к своим подписчикам из России, осудил войну и подчеркнул, что теперь целое поколение россиян будет жить с клеймом этой войны, отреагировал на запрет въезжать в РФ словами: "Короче, выпуска про Поволжье не будет".

Как писал ранее Фокус, большинство украинских знаменитостей осудили войну в Украине и зареклись больше не ездить с гастролями в РФ, а также осудили своих российских коллег за молчание.

Также Фокус сообщал, что одесситка Регина Тодоренко, которая последние годы живет и работает в РФ, нарушила молчание по поводу войны в Украине, после того, как в Буче убили ее бывшего бойфренда.