"Ваша страна стала террористом №1". Потап обратился к коллегам из России

Сам музыкант сейчас активно ведет соцсети для очищения информационного фронта.

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Украинский артист Потап (Алексей Потапенко) обратился к коллегам из России. В своем Instagram-профиле с более 2 млн подписчиков музыкант опубликовал коллаж с фото российских знаменитостей, которые молчат по поводу войны в Украине.

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Десятки фото звезд РФ, среди которых Дмитрий Нагиев, Наташа Королева, рэпер Баста, участники популярного шоу "ЧБД" и другие, Потап сопроводил словами обращения к ним.

[ + – ] Потап обратился к коллегам из России

"На весах слишком много…карьеры, семьи, бизнес … разный возраст, разная глубина проникновения….но так по мановению волшебной палочки замолчать, всем, одновременно или переписывать по методичке посты о патриотизме в те самые дни, когда Ваша страна стала террористом #1 на планете Земля, под руководством шизофреника из бункера ….Буча, Гостомель, Ирпень, Мариуполь — кровь, насилие, жестокость и смерти, неужели это не повод воспользоваться годами, опытом и славой, влиянием на массы, что бы высказать свою позицию?" – написал украинский певец.

[ + – ] Потап активно ведет свои соцсети, публикуя важную информацию

Напомним, одесситка Регина Тодоренко, которая последние годы живет в РФ, нарушила молчание по поводу войны в Украине. Это произошло после убийства ее бывшего бойфренда в Буче.

Ранее Фокус писал об украинских звездах в России, которые родились или выросли в Украине, а теперь молчат о войне, которую развязала РФ.