"Ваша країна стала терористом №1". Потап звернувся до колег з Росії
Сам музикант наразі активно веде соцмережі для очищення інформаційного фронту.
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Український артист Потап (Олексій Потапенко) звернуся до колег з Росії. У своєму Instagram-профілі з понад 2 млн підписників музикант опублікував колаж фото російських знаменитостей, котрі мовчать щодо війни в Україні.
Десятки фото зірок РФ, серед яких Дмитро Нагієв, Наташа Корольова, репер Баста, учасники популярного шоу "ЧБД" та інші, Потап супроводив словами звернення до них.
"На терезах забагато… кар'єри, сім'ї, бізнес… різний вік, різна глибина проникнення…. але так за помахом чарівної палички замовкнути всім, одночасно або переписувати за методичкою пости про патріотизм у ті самі дні, коли Ваша країна стала терористом #1 на планеті Земля, під керівництвом шизофреніка з бункера. Буча, Гостомель, Ірпінь, Маріуполь – кров, насильство, жорстокість та смерть, невже це не привід скористатися роками, досвідом та славою, впливом на маси, щоб висловити свою позицію?" — написав український співак.
Нагадаємо, одеситка Регіна Тодоренко, яка останні роки живе в РФ, порушила мовчання щодо війни в Україні. Це сталося після вбивства її колишнього бойфренда в Бучі.
Раніше Фокус писав про українських зірок у Росії, котрі народилися чи виросли в Україні, а тепер мовчать щодо війни, яку розв'язала РФ.