"Ваша країна стала терористом №1". Потап звернувся до колег з Росії

Сам музикант наразі активно веде соцмережі для очищення інформаційного фронту.

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Український артист Потап (Олексій Потапенко) звернуся до колег з Росії. У своєму Instagram-профілі з понад 2 млн підписників музикант опублікував колаж фото російських знаменитостей, котрі мовчать щодо війни в Україні.

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Десятки фото зірок РФ, серед яких Дмитро Нагієв, Наташа Корольова, репер Баста, учасники популярного шоу "ЧБД" та інші, Потап супроводив словами звернення до них.

[ + – ] Потап звернувся до колег з Росії

"На терезах забагато… кар'єри, сім'ї, бізнес… різний вік, різна глибина проникнення…. але так за помахом чарівної палички замовкнути всім, одночасно або переписувати за методичкою пости про патріотизм у ті самі дні, коли Ваша країна стала терористом #1 на планеті Земля, під керівництвом шизофреніка з бункера. Буча, Гостомель, Ірпінь, Маріуполь – кров, насильство, жорстокість та смерть, невже це не привід скористатися роками, досвідом та славою, впливом на маси, щоб висловити свою позицію?" — написав український співак.

[ + – ] Наразі Потап активно веде свої соцмережі, публікуючи важливу інформацію

Нагадаємо, одеситка Регіна Тодоренко, яка останні роки живе в РФ, порушила мовчання щодо війни в Україні. Це сталося після вбивства її колишнього бойфренда в Бучі.

Раніше Фокус писав про українських зірок у Росії, котрі народилися чи виросли в Україні, а тепер мовчать щодо війни, яку розв'язала РФ.