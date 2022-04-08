Регина Тодоренко нарушила молчание по поводу войны в Украине

Накануне война забрала близкого человека телеведущей.

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Украинская блогер и телеведущая Регина Тодоренко, которая последние годы проживает и работает в России, нарушила долгое молчание по поводу войны в Украине. На своей Instagram-странице знаменитость выложила фото со свечой и написала несколько слов.

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Регина вспомнила стихотворение русской поэтессы Марины Цветаевой. "Уж сколько их упало в эту бездну. Разверстую вдали! Настанет день, когда и я исчезну с поверхности земли", — отметила в сторис Тодоренко, до сих пор не назвав воюющие между собой стороны.

[ + – ] Сторис Регины Тодоренко

Накануне стало известно, что бывший возлюбленный Регины Алик погиб от пули русских оккупантов в Буче. Именно это, скорее всего, стало причиной резкого нарушения молчания.

31-летняя телеведущая, чьи родители с начала войны остаются в Одессе, на время ушла из соцсетей, чтобы не провоцировать еще большую волну хейта людей, не понимающих, как украинка с миллионной аудиторией, среди которых значительная часть россиян, продолжает молчать о войне в Украине, не называя Россию врагом и агрессором.

[ + – ] Регина Тодоренко замужем за российским исполнителем Владом Топаловым

Регина Тодоренко замужем за российским музыкантом Владом Топаловым. Они воспитывают сына Михаила, и сейчас Регина беременна вторым ребенком. Украинская телеведущая Катя Осадчая пригласила ее родить в бомбоубежище из-за своей пассивной медийной позиции.

В своем недавнем интервью с психологом Регина отметила, что они с мужем не обсуждают политику, ведь из-за этого у них возникают разногласия.

Напомним, какие звезды украинского происхождения работают в России и умалчивают о войне в Украине.