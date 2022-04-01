Регина беременна вторым ребенком.

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Украинская телеведущая Катя Осадчая пристыдила коллег из России, которые имея многомиллионную аудиторию в соцсетях, молчат о войне в Украине. Среди них Осадчая выделила одесситку Регину Тодоренко, которая в последние годы живет и работает в России. Об этом журналистка отметила на своей Instagram-странице.

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Регина беременна вторым ребенком, поэтому Катя Осадчая пригласила ее приехать в Украину и родить в бомбоубежище, как это делают сотни женщин в современных украинских реалиях.

Ведь несмотря на свое значительное медийное влияние, Регина Тодоренко продолжает вести свои соцсети, будто ничего и не произошло. Она делает обзоры гардероба и пытается избегать темы войны России против Украины.

[ + – ] Катя Осадчая пригласила Регину Тодоренко родить в бомбоубежище

"Не хотела трогать снова тему, но нет, напишу, может когда-нибудь лед сдвинется. От беременной Регины Тодоренко молчание еще болезненнее, приглашаем родить в бомбоубежище, приезд организуем", — отметила украинская телеведущая, которая с первых дней войны организовала создание бота для поиска пропавших людей.

[ + – ] Катя Осадчая организовала создание бота для поиска пропавших людей во время войны в Украине

Напомним, украинская блогер София Стужук с наибольшим количеством подписчиков в Украине, в том числе российской аудиторией, объяснила, почему молчала несколько недель о войне и удалила Instagram.

Также Фокус писал об украинских знаменитостях, которые родились и выросли в Украине, переехали в свое время в Россию и сейчас молчат о реальном положении дел на своей родине.