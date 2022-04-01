Катя Осадча запросила Регіну Тодоренко народити в бомбосховищі
Наразі Регіна вагітна другою дитиною.
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Українська телеведуча Катя Осадча присоромила колег з Росії, котрі, маючи багатомільйонну аудиторію у соцмережах, мовчать про війну в Україні. Серед них Осадча виділила одеситку Регіну Тодоренко, котра останні роки живе та працює в Росії. Про це журналістка зазначила на своїй Instagram-сторінці.
Наразі Регіна вагітна другою дитиною, тож Катя Осадча запросила її приїхати в Україну та народити в бомбосховищі, як це роблять сотні жінок у сучасних українських реаліях.
Адже, попри свій значний медійний вплив, Регіна Тодоренко продовжує вести свої соцмережі, ніби нічого і не сталося. Вона робить огляди гардеробу та намагається уникати теми війни Росії проти України.
"Не хотіла чіпати знову тему, але ні, напишу, може колись лід зрушиться. Від вагітної Регіни Тодоренко мовчання ще болючіше, запрошуємо народити в бомбосховищі, приїзд організуємо", – зазначила українська телеведуча, яка з перших днів війни організувала створення боту для пошуку зниклих людей.
Нагадаємо, українська блогерка Софія Стужук з найбільшою кількістю підписників в Україні, зокрема російською аудиторією, пояснила, чому мовчала кілька тижнів про війну та видалила Instagram.
Також Фокус писав про українських знаменитостей, котрі народилися та виросли в Україні, переїхали свого часу до Росії і зараз мовчать про реальний стан справ на своїй Батьківщині.