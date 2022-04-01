Наразі Регіна вагітна другою дитиною.

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Українська телеведуча Катя Осадча присоромила колег з Росії, котрі, маючи багатомільйонну аудиторію у соцмережах, мовчать про війну в Україні. Серед них Осадча виділила одеситку Регіну Тодоренко, котра останні роки живе та працює в Росії. Про це журналістка зазначила на своїй Instagram-сторінці.

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Наразі Регіна вагітна другою дитиною, тож Катя Осадча запросила її приїхати в Україну та народити в бомбосховищі, як це роблять сотні жінок у сучасних українських реаліях.

Адже, попри свій значний медійний вплив, Регіна Тодоренко продовжує вести свої соцмережі, ніби нічого і не сталося. Вона робить огляди гардеробу та намагається уникати теми війни Росії проти України.

[ + – ] Катя Осадча запросила Регіну Тодоренко народити в бомбосховищі

"Не хотіла чіпати знову тему, але ні, напишу, може колись лід зрушиться. Від вагітної Регіни Тодоренко мовчання ще болючіше, запрошуємо народити в бомбосховищі, приїзд організуємо", – зазначила українська телеведуча, яка з перших днів війни організувала створення боту для пошуку зниклих людей.

[ + – ] Катя Осадча організувала створення боту для пошуку зниклих під час війни в Україні

Нагадаємо, українська блогерка Софія Стужук з найбільшою кількістю підписників в Україні, зокрема російською аудиторією, пояснила, чому мовчала кілька тижнів про війну та видалила Instagram.

Також Фокус писав про українських знаменитостей, котрі народилися та виросли в Україні, переїхали свого часу до Росії і зараз мовчать про реальний стан справ на своїй Батьківщині.