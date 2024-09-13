Мішель Андраде зізналася, чи був у неї роман із Потапом

Мішель Андраде шість років співпрацювала з репером Потапом, який продюсував її творчість.

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27-річна українська співачка Мішель Андраде зізналася, чи були колись у неї стосунки з колишнім продюсером, репером Олексієм Потапенком, який старший від дівчини на 16 років. Подробицями свого особистого життя артистка поділилася в програмі "Тур зірками" на каналі Люкс ФМ.

Зокрема, на запитання журналістки, чи були колись у неї романтичні відносини з її продюсером Потапом, вона відповіла, що ніколи не дивилася в його бік, адже тоді їй було 19 років, а Потап для неї здавався дорослим дядьком.

Також артистка назвала причини з яких у неї не могло бути романтичних чи сексуальних відносин з репером, який її продюсував.

"Це типу класична історія, я можу розуміти. Тоді мені було 19 років. Для мене Потап був це типу "вау"-дядька. Він ще й великий, а я така маленька, він задавить мене, по-перше. По-друге, я дуже класно дружила з Настею, тому у мене була повага. Так багато вільних, гарних чоловіків, все відкрито було тоді. Тому я не дивилася ніколи в його бік. Ще й не мій типаж", — пояснила артистка.

Зауважимо, що з 2016 року Мішель Андраде була артисткою продюсерського центру Mozgi Entertainment, співзасновником якого був Потап. Однак після початку повномасштабного вторгнення артистка припинила з ним співпрацю, а в червні 2022 року повідомила, що більше не є "продюсерським продуктом" цієї компанії.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Даніель Салем публічно пригрозив Потапу, який виїхав за кордон.