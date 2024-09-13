Даніель Салем публічно пригрозив Потапу, який виїхав за кордон (відео)

Даніель Салем негативно висловився в бік репера Потапа і заявив, що не потиснув би йому руку, якби зустрів на вулиці.

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40-річний український ресторатор та телеведучий Даніель Салем, який нині служить на фронті, висловився про чоловіків-артистів, які виїхали за кордон. Зробив він це відповідаючи на питання в програмі "Тур зірками" на каналі Люкс ФМ.

Так, на запитання журналістки, як ви ставиться до чоловіків, які виїхали за кордон, особливо медійних, які намагаються потихеньку повертатися назад. Якщо раптом Даніель зустріне на вулиці Потапа, чиЯму, чи потисне він їм руку, він відповів, що ні.

"Ні, не потисну руку це 100%, а якщо спробують зі мною заговорити… Я їм не раджу. Це особисто про імена, які ви сказали. У мене є друзі, які поїхали. Ну поїхали та й поїхали. По-перше, ми не знаємо історію кожної людини. Я проти, щоб українці говорили погано про українців взагалі. А якщо ви говорите про Потапа, для мене це дивна історія, тому я відреагував так. Конкретно на ім’я. Якщо ми говоримо про інших пацанів… Якщо вони поїхали, навіть напевно так краще. Хай не мішають", — сказав Салем.

Зауважимо, що Салем з 2022 року став на захист України, спочатку був у теробороні, а згодом долучився до сил оборони. Відомо, що Салем працює у підрозділі розвідки. За період війни Салем отримав поранення в спину, а згодом контузію.

Щодо Потапа, то на початку війни в Україні він виїхав за кордон, згодом повернувся, але не надовго. Зараз репер знову живе за кордоном.

1:11 Даніель Салем про Потапа, Яму

Нагадаємо, раніше ми писали, що Даніель Салем повідомив про смерть своєї 19-річної сестри.

Крім цього, Фокус писав, що Потап поглузував з Олега Винника, який вирішив повернувся на сцену.