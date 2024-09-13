Даниэль Салем публично пригрозил Потапу, который выехал за границу (видео)

Даниэль Салем негативно высказался в сторону рэпера Потапа и заявил, что не пожал бы ему руку, если бы встретил на улице.

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40-летний украинский ресторатор и телеведущий Даниэль Салем, который сейчас служит на фронте, высказался о мужчинах-артистах, которые уехали за границу. Сделал он это отвечая на вопрос в программе "Тур звездами" на канале Люкс ФМ.

Так, на вопрос журналистки, как вы относится к мужчинам, которые уехали за границу, особенно медийных, которые пытаются потихоньку возвращаться обратно. Если вдруг Даниэль встретит на улице Потапа, или Яму, пожмет ли он им руку, он ответил, что нет.

"Нет, не пожму руку это 100%, а если попытаются со мной заговорить... Я им не советую. Это лично об именах, которые вы сказали. У меня есть друзья, которые уехали. Ну уехали да и уехали. Во-первых, мы не знаем историю каждого человека. Я против, чтобы украинцы говорили плохо об украинцах вообще. А если вы говорите о Потапе, для меня это странная история, поэтому я отреагировал так. Конкретно на имя. Если мы говорим о других пацанах... Если они уехали, даже наверное так лучше. Пусть не мешают", — сказал Салем.

Заметим, что Салем с 2022 года стал на защиту Украины, сначала был в теробороне, а затем присоединился к силам обороны. Известно, что Салем работает в подразделении разведки. За период войны Салем получил ранение в спину, а затем контузию.

Что касается Потапа, то в начале войны в Украине он уехал за границу, впоследствии вернулся, но не надолго. Сейчас рэпер снова живет за границей.

1:11 Даниэль Салем о Потапе, Яме

Напомним, ранее мы писали, что Даниэль Салем сообщил о смерти своей 19-летней сестры.

Кроме этого, Фокус писал, что Потап посмеялся над Олегом Винником, который решил вернулся на сцену.