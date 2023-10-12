"Мне не верится!": Даниэль Салем сообщил о смерти своей 19-летней сестры (фото)

Что стало причиной трагедии не известно. Подписчики и звездные коллеги выразили свои соболезнования в комментариях.

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Украинский украинский ресторатор и телеведущий Даниэль Салем, который сейчас является военным ВСУ и находится на фронте, сообщил о страшной трагедии в его семье. Защитник рассказал, что умерла его младшая 19-летняя сестра. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Даниэль разместил архивную фотографию, на которой он в юном возрасте, а рядом с ним сидит его еще совсем маленькая сестренка.

"Мне не верится! Мы давно не виделись с тобой, но я не могу поверить в то, что мы больше никогда не увидимся ... в этой жизни! Сладких снов тебе, моя сестра", — подписал снимок Салем.

Шоумен не сообщил, что стало причиной трагедии. Их разница в возрасте составляла 20 лет.

В комментариях под постом украинские звезды и поклонники выразили соболезнования и слова поддержки Даниэлю:

"Мои соболезнования", — Леся Никитюк;

"Ужас какой! Светлая память!" — Юрий Горбунов;

"Боже .... Прими мои соболезнования", — Оля Полякова;

"О боже, брат. Прими соболезнования", — Арам Арзуманян;

"Сочувствуем всей семьей";

"Что случилось, сочувствую...";

"Держитесь..все слова лишние";

"Это очень тяжело терять родных";

"19 лет всего?! Какой ужас:(((( Сочувствую!".

Что известно о Даниэле Салеме

Даниэль Салем — украинский ресторатор и телеведущий. Участник шестого сезона шоу "Танцы со звездами", участник десятого сезона певческого шоу "Голос страны" и участник второго сезона шоу "Маска". Ведущий программы "Звездный путь" на телеканале "Украина". Участник войны в Ливане, участник боевых действий в российско-украинской войне.

Также Фокус писал об украинских звездах шоу-бизнеса, которые с первых дней полномасштабного вторжения сменили сценические костюмы на военную форму и пошли защищать страну от врага.