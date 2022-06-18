Телеведущий Даниэль Салем получил контузию на фронте (видео)

Мужчина вступил в ряды Теробороны с первых дней полномасштабного вторжения РФ.

Украинский телеведущий Даниэль Салем получил контузию на передовой. Об этом он сообщил на своей Instagram-странице.

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38-летний ресторатор и телеведущий поделился роликом, показав кадры жизни и службы украинских воинов.

"Близко..:) Люблю тебя, моя Украина! Не устану тебе это говорить! Воины! Казаки! Братья! Левое ухо врядли будет слышать, легкая контузия 😈 а так в строю 💙💛🇺🇦", — подписал видео телеведущий, известный проектами "Танці з зірками", "Одруження наосліп" и т.д.

[ + – ] Даниэль Салем получил контузию на фронте

38-летний Даниэль Салем вступил в ряды Теробороны с первых дней полномасштабной войны, однако потом попал в Нацгвардию и часто ездил на передовую с разведкой.

В комментариях подписчики Салема выразили свою поддержку мужчине.

"Сил вам и такого же боевого настроения", — пожелала украинская певица и модель Даша Астафьева. А телеведущая Катя Осадчая пожелала Даниелю беречь себя.

Напомним, украинский музыкант Тамерлан рассказал об увиденных ужасах в освобожденной Буче.

Также Фокус писал об украинских звездах шоу-бизнеса, которые с первых дней полномасштабного вторжения сменили сценические костюмы на военную форму и пошли защищать страну от врага.