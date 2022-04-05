Певец Тамерлан рассказал об ужасе, увиденном в Буче

Тамерлан принял участие в зачистке города.

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Певец Тамерлан стал гостем программы "Слава+" и рассказал об опыте службы в Теробороне Киевской области, в частности, об освобождении Бучи.

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Участник музыкального дуэта TamerlanAlena рассказал, что отвез свою семью в более безопасное место на Западную Украину, а сам вернулся в Киев, чтобы взять в руки оружие и защищать свою страну. По словам музыканта, он бы не простил себя, если бы просто отсиживался в безопасном месте.

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В частности, музыкант рассказал об освобождении города Буча, о котором сейчас говорит весь мир, запустив хештег "Бучанская резня". Поскольку после освобождения населенного пункта от российских захватчиков общественности стали доступны доказательства жестокости оккупантов, оставивших после себя буквально усыпанные трупами дороги.

"Я был удивлен прежде всего тем, с какой жестокостью и цинизмом были совершены убийства людей. Людей жалко. Остальное — оно отстроится, а людей не вернуть. Это же настолько нужно быть нелюдями. Просто чертами! Чтобы такое делать с мирным населением, с женщинами. Это страшно… Это происходит сейчас в центре Европы, в мирной стране… Когда такое происходит, глаза отказываются верить в то, что они видят… Страшно просто… Тела людей повсюду: кто-то ехал на велосипеде, кто-то в машине… Видно, что это была стрельба без разбора", — рассказал певец о своих впечатлениях от освобожденной Бучи, добавив то, что оккупанты не были готовы к такому народному сопротивлению.

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Также о впечатлениях от ужасных кадров в Буче поделился певец Макс Барских. Он отметил, что ненависть к россиянам растет с каждым днем еще больше.

Ранее в этой же программе шоумен Никита Добрынин рассказал о своих планах после победы Украины и признался, почему его жена, блогер Даша Квиткова с сыном Львом не выехали за границу.