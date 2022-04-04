Никита Добрынин рассказал, почему его жена и сын остались в Украине

После победы пара закажет большой торт, пригласит друзей и будет праздновать.

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Украинский ведущий и блогер Никита Добрынин (настоящее имя — Владислав Вакулович) стал гостем нового выпуска YouTube-программы "Слава+". Добрынин объяснил, почему его жена, Даша Квиткова, с сыном не выехали за границу.

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"Сначала это была наша принципиальная позиция – остаться дома. Дождаться победы и вернуться домой… В Украине мы строим нашу жизнь. И если сейчас чувствуем опасность, то ищем более безопасное место, но на территории Украины", – отметил 34-летний украинский блогер, добавив, что супруги даже не рассматривали вариант уехать из Украины.

[ + – ] Никита Добрынин рассказал, почему его жена с сыном остались в Украине

Сейчас Добрынин и Квиткова находятся на Западной Украине, где безопаснее, однако сразу после победы они планируют вернуться домой.

"Мы вернемся, уберем в доме, включим новости, чтобы непрерывно смотреть сюжеты о нашей победе. Потом мы закажем большой торт, пригласим всех друзей и будем праздновать", — рассказал ведущий.

Также шоумен признался, уцелел ли их дом под Киевом, где активно велись бои и летали истребители. По его словам, они с Дашей регулярно проверяют его состояние по камерам, и сейчас известно, что дом цел.

[ + – ] Даша Квиткова с сыном Львом

Отметим, что звездные супруги познакомились на глазах всей страны в шоу "Холостяк", победу в котором одержала Даша Квиткова. Они стали буквально единственной парой, которая после украинского шоу осталась вместе, заключив брак. Свадьбу они сыграли летом 2020 года.

Напомним, летом 2021 года звездная пара Никита Добрынина и Даша Квиткова впервые стали родителями. У них родился сын Лев.

Также Фокус писал о том, что холостяк в прошлом Добрынин стал ведущим российского шоу "Холостяк", главным героем которого был рэпер Тимати.