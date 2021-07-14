У Никиты Добрынина родился сын

Никита Добрынин и Дарья Квиткова впервые стали родителями

Бывший участник шоу "Холостяк", участник Рейтинга украинских блогеров Фокуса, украинский телеведущий Никита Добрынин и его супруга Дарья Квиткова стали родителями. У пары родился сын. Об этом счастливая мама сообщила у себя на странице в Instagram.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Сегодня наши сердца родились заново. В 9:51 утра появился на свет наш сын. 3.760, 56 sm", — сообщила Дарья своим подписчикам и опубликовала первый снимок новорожденного.

Также Квиткова в соцсети поблагодарила фотографа Яну Малик, которая в свою очередь разместила у себя на страничке еще один снимок с родильного отделения.

"Самый долгожданный мальчик уже спит рядом", — сообщается в комментарии к публикации.

История любви экс-холостяка Никиты Добрынина и Даши Квитковой все еще остается одной из самых обсуждаемых. На сегодняшний день, это пока единственная пара с шоу "Холостяк", которая связала себя узами брака.