У Нікіти Добриніна народився син

Нікіта Добринін і Дарина Квіткова вперше стали батьками

Колишній учасник шоу "Холостяк", учасник Рейтингу українських блогерів Фокуса, український телеведучий Нікіта Добринін і його дружина Дарина Квіткова стали батьками. У пари народився син. Про це щаслива мама повідомила в себе на сторінці в Instagram.

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"Сьогодні наші серця народилися заново. О 9:51 ранку з'явився на світ наш син. 3.760, 56 sm", — повідомила Дар'я своїм підписникам і опублікувала перший знімок новонародженого.

Також Квіткова в соцмережі подякувала фотографу Яні Малик, яка у свою чергу розмістила в себе на сторінці ще один знімок з пологового відділення.

"Найбільш довгоочікуваний хлопчик уже спить поруч", — повідомляється в коментарі до публікації.

Історія кохання ексхолостяка Нікіта Добриніна і Даші Квіткової все ще залишається однією з найбільш обговорюваних. На сьогодні це поки єдина пара з шоу "Холостяк", яка зв'язала себе шлюбом.