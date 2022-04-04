Нікіта Добринін зізнався, чому його дружина та син залишилися в Україні

Після перемоги пара замовить великий торт, запросить друзів та буде святкувати.

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Український ведучий та блогер Нікіта Добринін (справжнє ім'я — Владислав Вакулович) став гостем нового випуску YouTube-програми "Слава+". Добринін пояснив, чому його дружина, Даша Квіткова, із сином не виїхали закордон.

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"Спочатку це була наша принципова позиція — залишитися вдома. Дочекатися перемоги й повернутися додому… В Україні ми будуємо наше життя. І якщо зараз відчуваємо небезпеку, то шукаємо більш безпечне місце, але на території України", — зазначив 34-річний український блогер, додавши, що подружжя навіть не розглядали варіант виїхати з України.

[ + – ] Нікіта Добринін розповів, чому його дружина із сином залишилися в Україні

Наразі Добринін та Квіткова перебувають на Західній Україні, де більше безпечно, проте одразу після перемоги вони планують повернутися додому.

"Ми повернемося, приберемо в будинку, ввімкнемо новини, щоб без упину дивитися сюжети про нашу перемогу. Потім ми замовимо великий торт, запросимо всіх друзів і будемо святкувати", — розповів ведучий.

Також шоумен зізнався, чи вцілив їхній будинок під Києвом, де активно велися бої та літали винищувачі. За його словами, вони з Дашею регулярно перевіряють його стан по камерах, і наразі відомо, що будинок цілий.

[ + – ] Даша Квіткова із сином Левом

Зазначимо, що зіркове подружжя познайомилося на очах усієї країни в шоу "Холостяк", перемогу в якому отримала Даша Квіткова. Вони стали буквально єдиною парою, яка після українського шоу залишилася разом, одружившись. Весілля вони зіграли влітку 2020 року.

Нагадаємо, влітку 2021 зіркова пара Нікіта Добринін та Даша Квіткова вперше стали батьками. У них народився син Лев.

Також Фокус писав про те, що холостяк у минулому Добринін став ведучим російського шоу "Холостяк", головним героєм якого був репер Тіматі.