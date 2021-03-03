Шоумен з України став ведучим російського "Холостяка" (фото)

Головним героєм російського "Холостяка" буде репер Тіматі.

Шоумен з України Нікіта Добринін (справжнє імʼя Влад Вакулович) став ведучим російського шоу "Холостяк", головним героєм якого буде репер Тіматі. Про це повідомляється на Instagram-сторінці проекту.

"Відомий український шоумен, теле- та радіоведучий Нікіта Добринін зміг знайти своє кохання в українській версії шоу "Холостяк", а в новому сезоні проекту на ТНТ, поділиться своїм досвідом із Тіматі", — йдеться в повідомленні.

Премʼєра російської версії шоу "Холостяк" на каналі ТНТ відбудеться 14 березня.

Тіматі також прокоментував в Instagram свою участь у проекті: "Я не можу нічого гарантувати, за винятком того, що це буде найкращий сезон в історії проекту. Адже не дарма я прийшов".

Нікіта Добринін — український теле- та радіоведучий, колишній головний редактор чоловічого журналу XXL.

Нікіта Добринін став головним героєм 9-го сезону реаліті-шоу "Холостяк" на телеканалі СТБ. Шоу вийшло в телеефір навесні 2019 року. У фіналі проекту він зупинив свій вибір на Дарині Квітковій, якій незабаром зробив пропозицію. Весілля відбулося 12 серпня 2020 року.

До речі, у липні 2015 року одеський клуб скасував концерт співака Тіматі, який підтримує російську агресію.