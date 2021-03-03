Шоумен из Украины стал ведущим российского "Холостяка" (фото)

Главным героем российского "Холостяка" будет рэпер Тимати.

Шоумен из Украины Никита Добрынин (настоящее имя Влад Вакулович) стал ведущим российского шоу "Холостяк", главным героем которого будет рэпер Тимати. Об этом сообщается на Instagram-странице проекта.

"Известный украинский шоумен, теле- и радиоведущий Никита Добрынин смог найти свою любовь в украинской версии шоу "Холостяк", а в новом сезоне проекта на ТНТ, поделится своим опытом с Тимати", – говорится в сообщении.

Премьера российской версии шоу "Холостяк" на канале ТНТ состоится 14 марта.

Тимати также прокомментировал в Instagram свое участие в проекте: "Я не могу ничего гарантировать, за исключением того, что это будет лучший сезон в истории проекта. Ведь не зря я пришел".

Никита Добрынин – украинский теле- и радиоведущий, бывший главный редактор мужского журнала XXL.

Никита Добрынин стал главным героем 9-го сезона реалити-шоу "Холостяк" на телеканале СТБ. Шоу вышло в телеэфир весной 2019 года. В финале проекта он остановил свой выбор на Дарье Квитковой, которой вскоре сделал предложение стать его женой. Свадьба состоялась 12 августа 2020 года.

Кстати, в июле 2015 года одесский клуб отменил концерт поддерживающего российскую агрессию певца Тимати.