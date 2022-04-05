Тамерлан розповів про побачене жахіття в Бучі

Співак взяв участь у зачистці міста.

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Співак Тамерлан став гостем програми "Слава+" та розповів про досвід служби в Теробороні Київської області, зокрема про звільнення Бучі.

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Учасник музичного дуету TamerlanAlena розповів, що відвіз свою родину в більш безпечне місце на Західну Україну, а сам повернувся в Київ, аби взяти до рук зброю та захищати свою країну. За словами музиканта, він би не пробачив собі, якби просто відсиджувався в безпечному місці.

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Зокрема музикант розповів про звільнення міста Буча, про яке наразі говорить весь світ, запустивши хештег "Бучанська різанина". Оскільки після звільнення населеного пункту від російських загарбників громадськості стали доступні докази жорстокості окупантів, які залишили після себе буквально всипані трупами дороги.

"Я був здивований насамперед тим, з якою жорстокістю та цинізмом були скоєні вбивства людей. Людей шкода. Решта — воно відбудується, а людей не повернути. Це ж настільки треба бути нелюдями. Просто чортами! Щоб таке робити з мирним населенням, з жінками. Це страшно. Це відбувається зараз у центрі Європи, у мирній країні … Коли таке відбувається, очі відмовляються вірити у те, що вони бачать. Страшно просто. Тіла людей всюди: хтось їхав на велосипеді, хтось у машині. Видно, що це була стрілянина без розбору", — розповів співак про свої враження від звільненої Бучі, додавши те, що окупанти не були готові до такого народного спротиву.

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Раніше про враження від жахливих кадрів у Бучі поділився співак Макс Барських. Він зазначив, що ненависть до росіян росте з кожним днем ще більше.

Також у цій же програмі шоумен Нікіта Добринін розповів про плани після перемоги України та зізнався, чому його дружина, блогерка Даша Квіткова із сином Левом не виїхали закордон.