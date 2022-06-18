Телеведучий Даніель Салем отримав контузію на фронті (відео)

Чоловік вступив у лави Тероборони з перших днів повномасштабного вторгнення РФ.

Український телеведучий Даніель Салем отримав контузію на передовій. Про це він повідомив на своїй Instagram-сторінці.

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38-річний ресторатор та телеведучий поділився роликом, у якому показав кадри життя та служби українських воїнів.

"Близько..:) Люблю тебе, моя Україно! Не втомлюся тобі це казати! Воїни! Козаки! Брати! Ліве вухо навряд чи буде чути, легка контузія 😈 а так у строю 💙💛🇺🇦", — прокоментував своє поранення український телеведучий, відомий проєктами "Танці з зірками", "Одруження наосліп" тощо.

[ + – ] Даніель Салем отримав контузію на фронті

38-річний Даніель Салем вступив у лави Тероборони з перших днів повномасштабної війни, проте згодом потрапив до Нацгвардії та часто їздив на передову з розвідкою.

У коментарях підписники Салема висловили свою підтримку чоловікові.

"Сил вам та такого ж бойового настрою🙌❤️", — побажала українська співачка та модель Даша Астаф'єва. А телеведуча Катя Осадча побажала Даніелю берегти себе.

Нагадаємо, український музикант Тамерлан розповів про побачені жахіття у звільненій Бучі.

Також Фокус писав про українських зірок шоу-бізнесу, котрі з перших днів повномасштабного вторгнення змінили сценічні костюми на військову форму та пішли захищати країну від ворога.