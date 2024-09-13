Мишель Андраде призналась, был ли у нее роман с Потапом

Мишель Андраде шесть лет сотрудничала с рэпером Потапом, который продюсировал ее творчество.

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27-летняя украинская певица Мишель Андраде призналась, были ли когда-то у нее отношения с бывшим продюсером, рэпером Алексеем Потапенко, который старше ее на 16 лет. Подробностями своей личной жизни артистка поделилась в программе "Тур звездами" на канале Люкс ФМ.

В частности, на вопрос журналистки, были ли когда-то у нее романтические отношения с ее продюсером Потапом, она ответила, что никогда не смотрела в его сторону, ведь тогда ей было 19 лет, а Потап для нее казался взрослым дядей.

Также артистка назвала причины по которым у нее не могло быть романтических или сексуальных отношений с рэпером, который ее продюсировал.

"Это типа классическая история, я могу понимать. Тогда мне было 19 лет. Для меня Потап был это типа "вау" дяди. Он еще и большой, а я такая маленькая, он задавит меня, во-первых. Во-вторых, я очень классно дружила с Настей, поэтому у меня было уважение. Сколько много свободных, красивых мужчин, все открыто было тогда. И поэтому, я не смотрела никогда в его сторону. И не мой типаж", — объяснила артистка.

Заметим, что с 2016 года Мишель Андраде была артисткой продюсерского центра Mozgi Entertainment, соучредителем которого был Потап. Однако после начала полномасштабного вторжения артистка прекратила с ним сотрудничество и в июне 2022 года она сообщила, что больше не является "продюсерским продуктом" этой компании.

Напомним, ранее мы писали, что Даниэль Салем публично пригрозил Потапу, который уехал за границу.