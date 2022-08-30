"Мне никто не поверит". Настя Каменских ответила на слухи о своей беременности (видео)

Знаменитость заверила, что о новом статусе ее поклонники узнают первыми.

35-летняя украинская певица Настя Каменских ответила на многочисленные слухи о своей беременности. Об этом она отметила в новом интервью.

По словам звезды сцены, когда она публично расскажет о том, что ждет ребенка, ей никто не поверит.

"Я очень благодарна, что все ждут моего ребенка, спасибо вам большое. Конечно, вы все узнаете первыми. Самое смешное, что когда я действительно забеременею и буду говорить "я беременна", мне никто не поверит, потому что это уже 10 лет", — прокомментировала жена Потапа многочисленные слухи в Сети о ее беременности и твердо отметила, что пока не ждет ребенка.

Знаменитость считает, что любая информация о ее беременности это лишь предположение журналистов или болтовни в соцсетях.

В частности, Настя Каменских призналась, что активно заедала стресс во время войны, как и многие украинцы. Поэтому изменения в ее теле поклонники могли воспринять за интересное положение женщины.

[ + – ] Настя Каменских прокомментировала свою беременность

Также 35-летняя артистка рассказала о своем муже, рэпере Алексее Потапенко. Недавно у него отняло половину лица. По словам Каменских, это произошло из-за постоянного стресса и переживания за войну в Украине.

"Где бы ты ни был — в твоей стране война, в твоем сердце война, в твоей жизни война. Люди переживают, и он не исключение. Из-за его морального состояния парализовало лицо… Стресс такой, что организм не может не реагировать", — призналась звезда сцены.

По словам супруги Потапа, он вернется в Украину, как только завершит свои благотворительные дела за границей.

[ + – ] Настя Каменских

Отметим, что Настя Каменских замужем за Алексеем Потапенко с мая 2019. На данный момент детей у супругов нет, однако у Потапа подрастает сын Андрей от предыдущего брака с продюсером Ириной Горовой.

Напомним, Настя Каменских выступила в Лас-Вегасе с песней в поддержку Украины.

Также Фокус писал о трогательном поздравлении Насти Каменских с 35-летием от ее мужа.