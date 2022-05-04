Потап трогательно поздравил Настю Каменских с 35-летием

Свой день рождения певица празднует 4 мая.

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Украинский певец и продюсер Алексей Потапенко, больше известный под сценическим именем Потап, поздравил свою супругу Настю Каменских с Днем рождения. Теплые слова в адрес любимой женщины он опубликовал на своей странице в Instagram.

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"Моя самая красивая женщина во всем мире! Я люблю тебя, я обожаю тебя, я пою тебя! Я так горжусь тобой, твоей силой и невероятной красотой! Ты как Украина, можешь все! Ты для меня не просто бриллиантовое произведение искусства, ты моя мечта, мой партер, моя поддержка, мой друг, моя песня! В эти сложные времена для нас всех ты стала символом нашей страны на международной сцене, стала ангелом мира, несущим флаг свободы, рупором народа, и я стал еще больше тобой гордиться! Кажется, что для тебя возможно все, потому что все, что ты делаешь, во всем в чем ты принимаешь участие, ты украшаешь своей красотой и талантом! Я безгранично благодарен судьбе, что она подарила мне тебя. Я люблю тебя мое солнышко, очень сильно люблю!" – говорится в публикации.

Фото: Скриншот

На поздравление отреагировали многие звезды шоу-бизнеса: клипмейкер Алан Бадоев, телеведущие Григорий Решетник и Андрей Бедняков, дизайнер Биччола Тетрадзе. Ответила супругу и сама именинница.

"Это я благодарна судьбе, что ты у меня есть! Как я тебя люблю", – написала Каменских.

Фото: Скриншот

Сама артистка в свой день рождения устроила сбор денег для ВСУ.

"Год назад представляла, как я буду праздновать этот день дома, в кругу родных и друзей. И никогда не думала, что в свой юбилей загадаю только одно желание: чтобы скорей закончилась война и мы победили! Не верю, что о таком желании нужно молчать. Напротив, верю – оно сбудется если о нем говорить! И не просто говорить, а делать все от нас зависящее для этого! Поэтому для меня будет лучшим подарком, если сегодня мы вместе с вами сделаем хорошее дело и соберем средства на покупку автомобилей для ВСУ", – призвала певица в соцсети.

Алексей и Настя отгуляли роскошную свадьбу 23 мая 2019 года, и на торжество были приглашены несколько сотен гостей. Первые фото и видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских начали появляться сразу после церемонии. Одну из первых фотографий запостил в Instagram телеведущий Юрий Горбунов.

Сейчас Каменских находится за границей, но продолжает оттуда поддерживать Украину. Недавно она посвятила родной стране песню, а также с украинским флагом в руках открыла церемонию Latin American Music Awards песней в поддержку Украины.